Одриосола станет одноклубником Кокорина в Серии А

Испанский защитник Альваро Одриосола покидает мадридский «Реал» и переезжает в итальянскую Серию А. Новым местом работы игрока станет «Фиорентина», за которую играет российский форвард Александр Кокорин. Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Флорентийцы накануне провели успешные переговоры со «сливочными» и договорились об аренде футболиста до конца сезона-2021/2022. «Фиалкам» осталось согласовать детали сделки с самим Одриосолой.

Альваро выступает за мадридский гранд с 2018 года. Он был приобретен у «Реала Сосьедада» за 30 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата 25-летний защитник провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.