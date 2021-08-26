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Серия А

Одриосола станет одноклубником Кокорина в Серии А

26 Августа 2021 • 08:44 Комментировать
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Испанский защитник Альваро Одриосола покидает мадридский «Реал» и переезжает в итальянскую Серию А. Новым местом работы игрока станет «Фиорентина», за которую играет российский форвард Александр Кокорин. Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Флорентийцы накануне провели успешные переговоры со «сливочными» и договорились об аренде футболиста до конца сезона-2021/2022. «Фиалкам» осталось согласовать детали сделки с самим Одриосолой.

Альваро выступает за мадридский гранд с 2018 года. Он был приобретен у «Реала Сосьедада» за 30 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата 25-летний защитник провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Альваро Одриосола Трансферы футбола - лето 2021
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