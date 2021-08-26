«Наполи» поспорит с российскими грандами за Маркао

Топ-клуб Серии А заинтересовался возможностью подписания центрального защитника «Галатасарая» Маркао.

Согласно информации ресурса Sportitalia, «адзурри» хотят оформить трансфер бразильского оборонца «львов» Маркао, который не так давно отметился нападением на своего одноклубника Керема Актюркоглу прямо на футбольном поле.

В лице 25-летнего бразильца неаполитанцы видят прямую замену для Костаса Маноласа, стремящегося вернуться в «Олимпиакос».

Отметим, что виды на Маркао есть также и у представителей российского первенства – «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».