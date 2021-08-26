Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 224 Комментарии
Серия А

«Наполи» поспорит с российскими грандами за Маркао

26 Августа 2021 • 00:42 Комментировать
Касымпаша
...
Галатасарай
29.08 19:15
1000 рублей бесплатная ставка

Топ-клуб Серии А заинтересовался возможностью подписания центрального защитника «Галатасарая» Маркао.

Согласно информации ресурса Sportitalia, «адзурри» хотят оформить трансфер бразильского оборонца «львов» Маркао, который не так давно отметился нападением на своего одноклубника Керема Актюркоглу прямо на футбольном поле.

В лице 25-летнего бразильца неаполитанцы видят прямую замену для Костаса Маноласа, стремящегося вернуться в «Олимпиакос».

Отметим, что виды на Маркао есть также и у представителей российского первенства – «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Наполи Маркао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
01:01 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о переходе Пеллегри официально
00:42 · Италия. Серия А
«Наполи» поспорит с российскими грандами за Маркао
00:23 · Италия. Серия А
Моуринью доволен Дзаньоло
00:02 · Италия. Серия А
Дзаппакоста: «Надеюсь, помогу команде»
25 Августа
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт на 2 года – в обратном направлении отправится Жезус 3
23:33 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины»: «Думаю, мы подпишем ещё кого-то»
23:21 · Италия. Серия А
Агент Роналду находится в Турине на переговорах с «Ювентусом»
23:19 · Италия. Серия А
«Дженоа» обсуждает с «Лацио» переход Кайседо
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на лидера «Милана» слухи
22:09 · Италия. Серия А
Джеко – о дебюте за «Интер»: «Было здорово забить в первом же матче»
21:51 · Италия. Серия А
«Милан» надеется подписать Хесуса Корону
21:42 · Италия. Серия А
Клубы Серии А тоже не отпустят некоторых игроков в сборные 1
21:30 · Италия. Серия А
Корреа прилетел в Милан для подписания контракта с «Интером» фото
21:00 · Италия. Серия А
Башич перешёл в «Лацио» официально
20:30 · Германия. Бундеслига
«Ювентусу» интересен бывший «зенитовец»
Все новости
Рекомендуем
 