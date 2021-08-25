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Серия А

Клубы Серии А тоже не отпустят некоторых игроков в сборные

25 Августа 2021 • 21:42 Комментировать (1)
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Серия А поддержала идею АПЛ и Ла Лиги не отпускать на предстоящие международные матчи футболистов, представляющих национальные команды стран из «красного списка». Это обусловлено условиями карантина.

В Италии на данный момент действует закон, согласно которому все въезжающие из стран «красной зоны» люди должны отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Более того, клубы итальянского чемпионата не намерены рисковать здоровьем своих игроков, такая информация была опубликована на официальном сайте Серии А.

Напомним, что часами ранее президент ФИФА Джанни Инфантино пытался решить эту проблему, но уже получл отказ от руководства английской лиги.   

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ФИФА Серия А
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus10
25 Августа 2021 в 21:52
все логично. в условиях обязательного 10 дневного карантина после матчей в южной америке, клубы лишатся своих игроков на несколько матчей. включая матч лч. это неприемлемо.
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