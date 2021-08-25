Клубы Серии А тоже не отпустят некоторых игроков в сборные

Серия А поддержала идею АПЛ и Ла Лиги не отпускать на предстоящие международные матчи футболистов, представляющих национальные команды стран из «красного списка». Это обусловлено условиями карантина.

В Италии на данный момент действует закон, согласно которому все въезжающие из стран «красной зоны» люди должны отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Более того, клубы итальянского чемпионата не намерены рисковать здоровьем своих игроков, такая информация была опубликована на официальном сайте Серии А.

Напомним, что часами ранее президент ФИФА Джанни Инфантино пытался решить эту проблему, но уже получл отказ от руководства английской лиги.