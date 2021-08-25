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Кайо Жорже выразил надежду на то, что Роналду останется в «Ювентусе»

25 Августа 2021 • 19:27 Комментировать (1)
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Недавнее подписание туринского «Ювентуса» Кайо Жорже поделился мнением о своём партнёре по команде – португальце Криштиану Роналду.

На пресс-конференции по случаю своей презентации фанатам «старой сеньоры» Кайо Жорже сказал:

«Криштиану очень помог мне в мои первые дни здесь. Я многому у него научусь, как на футбольном поле, так и за его пределами. Он всегда приходит на тренировки первым из всей команды, я очень рад оказаться с ним в одном коллективе», - сказал Жорже.

«Он ничего не говорил мне о своём будущем. Будем надеяться, что он останется», - добавил футболист.

Кайо Жорже подписал с «Ювентусом» контракт до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Кайо Жорже
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Комментарии (1)
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Nebarsabarsenet
25 Августа 2021 в 19:36
Очень многие отзываются о Крише, как об очень хорошем, дружелюбном и простом человеке. Гарет Бэйл рассказывал, что больше всех с ним возюкался КР7 и даже на каком-то вручении ЗМ Роналду переводил с английского для Месси)))
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