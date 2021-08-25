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Моуринью подшутил над Почеттино

25 Августа 2021 • 18:18 Комментировать
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Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью подшутил над своим коллегой по цеху – наставником парижского «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Знаете, кто сейчас может быть доволен подбором футболистов? Может быть, это Почеттино, но никто другой!», - сказал Моуринью в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, этим летом для Маурисио Почеттино в «ПСЖ» подписали вратаря Джанлуиджи Доннарумму, защитника Серхио Рамоса, полузащитника Жоржиньо Вейналдума и нападающего Лионеля Месси в качестве свободных агентов. Также из «Интера» за более чем 70 миллионов евро переехал марокканский фланговый защитник Ашраф Хакими.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ Маурисио Почеттино
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