Моуринью подшутил над Почеттино

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью подшутил над своим коллегой по цеху – наставником парижского «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Знаете, кто сейчас может быть доволен подбором футболистов? Может быть, это Почеттино, но никто другой!», - сказал Моуринью в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, этим летом для Маурисио Почеттино в «ПСЖ» подписали вратаря Джанлуиджи Доннарумму, защитника Серхио Рамоса, полузащитника Жоржиньо Вейналдума и нападающего Лионеля Месси в качестве свободных агентов. Также из «Интера» за более чем 70 миллионов евро переехал марокканский фланговый защитник Ашраф Хакими.