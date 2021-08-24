Элканн отреагировал на «твит» владельца «ПСЖ»

Двоюродный брат владельца «Ювентуса Андреа Аньелли, Лапо Элканн, отреагировал на публикацию в «Твиттере» владельца «ПСЖ», выставившего фотографию, на которой Криштиану Роналду, игрок туринцев, стоит рядом с Лионелем Месси, футболистом парижан.

«Криштиану – игрок «Ювентуса», - ответил на публикацию Элканн. «Это неуважительно – «надевать» на Роналду футболки других клубов, пока он играет в Турине», - добавил известный бизнесмен.

Криштиану Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года. Всего за клуб в итальянской Серии А он забил 81 мяч. Его контракт с туринцами истекает следующим летом.