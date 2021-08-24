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Серия А

Элканн отреагировал на «твит» владельца «ПСЖ»

24 Августа 2021 • 21:57 Комментировать (2)
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Двоюродный брат владельца «Ювентуса Андреа Аньелли, Лапо Элканн, отреагировал на публикацию в «Твиттере» владельца «ПСЖ», выставившего фотографию, на которой Криштиану Роналду, игрок туринцев, стоит рядом с Лионелем Месси, футболистом парижан.

«Криштиану – игрок «Ювентуса», - ответил на публикацию Элканн. «Это неуважительно – «надевать» на Роналду футболки других клубов, пока он играет в Турине», - добавил известный бизнесмен.

Криштиану Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года. Всего за клуб в итальянской Серии А он забил 81 мяч. Его контракт с туринцами истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду ПСЖ Андреа Аньелли Лапо Элканн
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus10
24 Августа 2021 в 22:52
вряд ли мешкам известны понятия типа честности, уважения. они думают что могут купить весь мир без его спроса.
Juventini83
24 Августа 2021 в 22:46
Высказаться Элканну по этому поводу конечно надо, но сам он всей душой желает ухода Роналду, уверен. Ведь это позволит сэкономить 70 млн. евро.
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