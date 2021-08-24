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Италия. Серия А

Мальдини дал понять, что у «Милана» ещё будут новички летом

24 Августа 2021 • 09:24 Комментировать (2)
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что клуб ещё подпишет кого-то до закрытия летнего трансферного окна.

«Мы начинаем с прошлогодней базы, я бы так сказал. В сегодняшнем составе по сравнению с прошлым сезоном не хватает пяти ключевых игроков, но я хотел бы сказать, что команда стала сильнее. Мы должны завершить некоторые вещи на рынке, и тогда команда будет укомплектована», - высказался Мальдини для Sky Sport Italia перед понедельничным матчем Серии А против «Сампдории».

Напомним, что «Милан» обыграл «Сампдорию» в Генуе с результатом 1:0. Автором забитого гола стал Браим Диас.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
24 Августа 2021 в 10:15
Посмотрев игру Милана и увидев его состав ,это трешь . Все кого на данный момент подписали не соответствуют прежде всего самому клубу Милану и тем более для игры в ЛЧ .Можно только выделить голкипера Майка Меньяна ,все остальные ,как минимум для команд середняков Серии-А .Когда Челси подписывает Лукаку или ПСЖ Месси ,Милан в это время подписывает Жиру ,ВЫ СЕРЬЁЗНО ?))) Когда ТОП игроков начнёт подписывать Милан ,а не всякую шелупонь?))
White_Shark
24 Августа 2021 в 11:20
Не всем в этом мире быть как ПСЖ))
А чем же Томори с Диасом и Флоренци не соответствуют уровню? Очень даже соответствуют) А когда это Жиру вдруг стал плохим игроком?)
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