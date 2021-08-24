Мальдини дал понять, что у «Милана» ещё будут новички летом

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что клуб ещё подпишет кого-то до закрытия летнего трансферного окна.

«Мы начинаем с прошлогодней базы, я бы так сказал. В сегодняшнем составе по сравнению с прошлым сезоном не хватает пяти ключевых игроков, но я хотел бы сказать, что команда стала сильнее. Мы должны завершить некоторые вещи на рынке, и тогда команда будет укомплектована», - высказался Мальдини для Sky Sport Italia перед понедельничным матчем Серии А против «Сампдории».

Напомним, что «Милан» обыграл «Сампдорию» в Генуе с результатом 1:0. Автором забитого гола стал Браим Диас.