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Италия. Серия А

Месси и Роналду в прошлом: Кто новые короли футбола

23 Августа 2021 • 10:25 Комментировать (1)
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Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду подходит к концу. Второй год подряд оба оказались вне топ-3 лучших футболистов по версии УЕФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о новом времени.

Время всё же неумолимо даже в отношении гениев. Лионелю Месси уже 34 года, а Криштиану Роналду – 36. И хотя оба персонально ещё в довольно неплохой форме, им уже не получается приводить свои клубы к вершине. Конечно, неверно только эту пару винить в плохих результатах «Барселоны» и «Ювентуса» в прошлом сезоне. Однако раньше оба были такими волшебниками, что умудрялись даже провальные годы своих команд превращать в успешные. Теперь это уже не получается. Месси и Роналду уже не короли современного футбола. Кто же занял их престол?

Пожалуй, сейчас в европейском футболе наступило некое время без королевской власти. При всём уважении к Канте, Жоржиньо или де Брёйне (а ведь кто-то из них троих и выиграет титул лучшего игрока Европы), никто из них и близко не подбирается к Месси и Роналду. Каждый из этого трио – хороший игрок, но в каждом поколении есть исполнители такого уровня. Всё же налёта гениальности ни у кого из них нет, и во многом каждый из этой троицы – это результат тренерской работы. Ещё год назад ни Канте, ни Жоржиньо не попадали в тройку сильнейших футболистов Европы, что касается де Брёйне, то, кажется, что Гвардиола мог бы научить его функционалу и какого-то другого талантливого исполнителя.

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Чтобы быть королём футбола, надо, конечно, не зависеть от тренерских перестановок, а вне зависимости ни от чего давать топ-результат. Сейчас таких нет, но вот несколько наследных принцев, безусловно, виднеются. Прежде всего, это Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Оба действуют словно вне рамок. Оба много забивают и вне зависимости от игры своих команд могут дать результат. Причём обоим не всегда нужны партнёры – они умеют взять мяч, убежать, обыграть и отправить его в сетку.

Тем не менее, оба пока ещё принцы. Мбаппе уже чемпион мира, но в той сборной Франции он не был главной звездой, там не он делал результат. Мы это видим в «ПСЖ», но пока получается мелковато. Выигранные турниры во Франции – это здорово, но нужен большой триумф. Пока же свой финал Лиги чемпионов Мбаппе проиграл. Что касается Холанна, то он и вовсе пока обделён сколь-нибудь значимыми трофеями с одним кубком Германии (австрийские титулы не в счёт). Мбаппе и Холанн молоды, похоже, что оба готовятся к большим переходам, что может подтолкнуть к заветной мечте и футбольной коронации.

Кто ещё претендует на роль нового футбольного короля? До сих пор многого ждут от Жоау Фелиша, но он как-то перестал развиваться в «Атлетико». С другой стороны, Симеоне делает из этого принца не короля футбола, а солдата, возможно, генерала какого-то, которому просто не хватает свободы и лёгкости. Фелиш, яркий по своему таланту, пока слишком далёк от уровня своих ровесников.

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Традиционно на роль короля англичане пытаются выдвинуть своих кандидатов – Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда, Мейсона Маунта, Фила Фодена. Однако они не выглядят супергероями на мировой арене. Да, ребята хороши, но, кажется, они скорее останутся типичными британскими поп-звёздами, но не более. На их фоне работяга Педри выглядит более реальным кандидатом на мировую футбольную корону, но испанец пока провёл на серьёзном уровне лишь один год, и слишком рано ему выдавать столь большие авансы.

Есть ещё целый ряд молодых и перспективных игроков, которые могут также включиться в это игру престолов. Тем интереснее смотреть, что будет в ближайшее время. Месси и Роналду своё отвоевали, теперь футболу нужен новый король.

Андрей Центров

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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Августа 2021 в 11:06
Романтик Центров )) я все жду когда начнет стихами исполнять )) ну хоть не скучно , это лучше чем у обкуренных по утрам источники )) и даже по сути в этой статье соглашусь с автором , я уже с кем то дискутировал на эту тему , ведь по сути то РЕАЛЬНО дать то некому этот приз , ибо эпическое противостояние которое придумали функционеры из ЛА ЛИГИ , настолько высоко задрала планку что эти кандидаты просто пыль . Ну и еще раз осмелюсь заявить что не будь в этом противостоянии хитрости Ла лиги , не было бы и таких результатов , ни у того , ни у другого . Выстреливал бы кто то типа Левандовски , Чиро . Ну а таких самородков как Месси , пока что не вижу , один Ансу Фати что то напоминает , но как он войдет вновь в игру это вопрос , гениев мяча как Мардонна и Рональдиньо ВООБЩЕ НЕТ .
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