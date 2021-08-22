Семпличи: «Нандес будет в заявке на завтрашний матч»

Наставник сардинского «Кальяри» Леонардо Семпличи ответил на вопросы журналистов перед завтрашним противостоянием своей команды «Специи» в рамках премьерного тура нового сезона итальянской Серии А.

«Я хочу видеть менталитет победителей и соответствующий настрой на игру. Мы готовы к тому, что придётся страдать, когда это будет необходимо. Но нельзя забывать и об атаках», - сказал специалист.

«Найтан (Нандес) будет в заявке на завтрашний матч. Он поговорил с президентом клуба, извинился», - добавил тренер.

Напомним, Найтана Нандеса активно связывали с переходом в миланский «Интер». Игрок даже пропускал тренировки с сардинцами.