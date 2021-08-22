Куальярелла: «Горд забить 100 мячей за «Сампдорию»

Нападающий генуэзской «Сампдории» Фабио Квальярелла в интервью Sky Sport Italia поделился впечатлениями от достижения отметки в 100 забитых голов за клуб.

«Я так горд отметиться сотым мячом за «Сампдорию». Когда я впервые выступал за «Дженоа» в Серии А, я забил всего 13 мячей, что означает, что с тех пор я добился прогресса», - сказал футболист.

Также Квальярелла признал, что не ожидал от себя способности играть на столь высоком уровне на протяжении такого долгого времени.

«Не знаю, станет ли для меня этот сезон последним. Я думал над этим летом, но приму решение позже», - добавил форвард.

Квальярелла отличился сотым голом за «Сампдорию» в матче Кубка Италии против «Алессандрии».