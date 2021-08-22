Пиоли: «Ожидаю возвращение Ибрагимовича во время международного перерыва»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, когда ориентировочно сможет приступить к тренировкам Златан Ибрагимович.

На «Сан-Сиро» не могут дождаться возвращения в строй главной звезды команды. 39-летний швед продолжает залечивать травму многострадального колена.

«Он прибавил в плане физики. Пока что Златан не присоединился к команде, но предстоящая неделя должна стать определяющей. Его ждёт много работы с мячом.

Если всё будет складываться хорошо, ожидаю возвращение Ибрагимовича во время международного перерыва», - сказал клубной прессе Стефано Пиоли.