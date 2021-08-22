​Экс-тренер «Челси»: «Футбол Сарри прекрасен»

Лука Готти, который входил в тренерский штаб Маурицио Сарри в «Челси», поделился воспоминаниями о работе в Англии.

«Мы хорошо начали и хорошо закончили тот сезон. Нам удалось вернуть «Челси» в Лигу чемпионов и завоевать трофей Лиги Европы. Но у нас был трудный период посреди сезона. Мы имели дело с новой лигой, новой страной, новой культурой, новыми привычками, новым типом игроков. Из-за продуманных идей философии Сарри его путь не всегда гладкий. Ему требуется время. Концепции Маурицио экстремальны.

За более чем 30-летний опыт работы Сарри шаг за шагом создавал свою собственную структуру футбола. Он доводил до совершенства каждую деталь, и именно по этой причине футбол Сарри действительно прекрасен. Его структура основана на точных принципах и требует огромного объёма работы. Маурицио тратит 24 часа на размышления о футболе, разбирая свои собственные идеи и выстраивая новые. Он трудоголик», - сказал Готти Goal.com.