Защитник Матия Настасич, как и ожидалось, стал игроком «Фиорентины», об этом отрапортовала пресс-служба клуба. Во Флоренцию 28-летний сербский футболист перебрался из гельзенкирхенского «Шальке».

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера оценивается в пять миллионов евро. Что касается контракта, то стороны подписали соглашение на пять лет.

Стоит отметить, что сербский защитник уже имеет опыт выступлений за «фиалок». Матия поиграл в составе флорентийского коллектива в сезоне-2011/2012.

В минувшем сезоне Настасич сыграл 18 поединков за команду из Гельзенкирхена и не отметился результативными действиями.