Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 138 Комментарии
Италия. Серия А

«Милан» объявил о переходе Флоренци официально

21 Августа 2021 • 12:19 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

«Милан» посредством своего официального сайта отрапортовал о переходе защитника Алессандро Флоренци из столичной «Ромы». Стороны заключили арендный договор, рассчитанный до окончания следующего сезона Серии А.

Ранее стало известно, что Флоренци будет выступать за «россонери» под 25-м номером.

Прошлый сезон Алессандро также провел в аренде. 30-летний исполнитель выступал за французский «ПСЖ». Флоренци принял участие в 31 поединке, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Защитник был членом сборной Италии на Евро-2020. Вместе с командой он стал триумфатором турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  19:30 Верона ... Сассуоло 2.6 3.4 2.7
21.08  19:30 Интер Милан ... Дженоа 1.35 5 9
21.08  21:45 Эмполи ... Лацио 4.7 3.8 1.75
21.08  21:45 Торино ... Аталанта 5.5 4.1 1.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
15:35 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал переход форварда «Монако»
15:31 · Италия. Серия А
Наставник «Фиорентины»: «Влахович на 100% останется в команде»
15:27 · Италия. Серия А
«Милан» не может договориться с Кесси о новом контракте
15:08 · Германия. Бундеслига
«Роме» предложили подписать игрока сборной Австрии слухи
14:37 · Италия. Серия А
Моуринью оценил готовность Абрахама дебютировать за «Рому»
14:29 · Италия. Серия А
Настасич стал игроком «Фиорентины» официально
14:08 · Германия. 2-я бундеслига
«Фиорентина» анонсировала трансфер Настасича
13:41 · Италия. Серия А
Роналду пообещал Аллегри остаться в «Ювентусе» до конца сезона 1
12:59 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не может договориться с «Миланом» по Влашичу
12:19 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о переходе Флоренци официально
12:03 · Италия. Серия А
«Интер» определился с будущим Видаля и Санчеса
11:01 · Германия. Бундеслига
«Интер» близок к трансферу Тюрама
10:58 · Италия. Серия А
Игрок, которым интересовался «Зенит», не договорился с нынешним клубом по новому контракту
09:41 · Италия. Серия А
«Атлетико» достиг устной договорённости с Влаховичем
09:37 · Италия. Серия А
Моуринью - о Роналду: «У «Ювентуса» есть ядерное оружие, которым они не умеют пользоваться» 3
Все новости
Рекомендуем
 