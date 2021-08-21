«Милан» посредством своего официального сайта отрапортовал о переходе защитника Алессандро Флоренци из столичной «Ромы». Стороны заключили арендный договор, рассчитанный до окончания следующего сезона Серии А.

Ранее стало известно, что Флоренци будет выступать за «россонери» под 25-м номером.

Прошлый сезон Алессандро также провел в аренде. 30-летний исполнитель выступал за французский «ПСЖ». Флоренци принял участие в 31 поединке, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Защитник был членом сборной Италии на Евро-2020. Вместе с командой он стал триумфатором турнира.