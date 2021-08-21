«Интер» определился с будущим Видаля и Санчеса

В миланском «Интере» определились с дальнейшей судьбой нападающего Алексиса Санчеса и полузащитника Артуро Видаля. Об этом высказался гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта.

«Оба игрока остаются с нами. «Интер» не получил конкретных предложений, поэтому Видаль и Санчес продолжат выступать за нашу команду. Это одни из ключевых футболистов команды», - передает слова руководителя La Tercera.

В текущее трансферное окно миланский клуб, выигравший скудетто в прошлом сезоне, продал двух лидеров. Форвард Ромелу Лукаку перешел в лондонский «Челси», а защитник Ашраф Хакими стал игроком французского «ПСЖ».