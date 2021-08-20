Юрич: «Формирование команды в «Торино» всё ещё в процессе»

Новоиспечённый наставник «Торино» Иван Юрич, ранее работавший с «Вероной», где его заменил Эусебио ди Франческо, ответил на вопросы журналистов в преддверии поединка своей команды с «Аталантой» в рамках первого игрового дня нового сезона итальянского первенства.

«Формирование команды в «Торино» всё ещё в процессе. Мы даже пока не знаем своих сильных и слабых сторон. Я вижу в футболистах огромное желание изменить тенденцию последних лет», - сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

«Торино» сыграет с «Аталантой» завтра, 21 августа. Матч начнется в 21:45 по времени Москвы.