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Италия. Серия А

Гасперини: «Я не руковожу командой, которая должна выиграть чемпионат»

20 Августа 2021 • 21:51 Комментировать
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Наставник «Аталанты» Джанпьеро Гасперини поделился планами команды на грядущий сезон итальянского чемпионата, который возьмет свой старт завтра, 21 августа.

«Я начинаю чемпионат без особой цели, в новом сезоне будут такие команды, которые проведут кампанию лучше, чем в прошлый раз. Я не руковожу футболистами, которые должны побеждать в чемпионате. Это вы, журналисты, задаёте планку», - сказал Гасперини на пресс-конференции в преддверии противостояния своей команды «Торино».

Матч состоится завтра, 21 августа. Мяч будет разыгран с центра поля в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Джанпьеро Гасперини
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