Гасперини: «Я не руковожу командой, которая должна выиграть чемпионат»

Наставник «Аталанты» Джанпьеро Гасперини поделился планами команды на грядущий сезон итальянского чемпионата, который возьмет свой старт завтра, 21 августа.

«Я начинаю чемпионат без особой цели, в новом сезоне будут такие команды, которые проведут кампанию лучше, чем в прошлый раз. Я не руковожу футболистами, которые должны побеждать в чемпионате. Это вы, журналисты, задаёте планку», - сказал Гасперини на пресс-конференции в преддверии противостояния своей команды «Торино».

Матч состоится завтра, 21 августа. Мяч будет разыгран с центра поля в 21:45 по московскому времени.