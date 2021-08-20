Экс-форварда «Ростова» Шомуродова начали сравнивать с Месси

В Италии восхищаются талантом нападающего Элдора Шомуродова, перебравшегося в летнее трансферное окно из «Дженоа» в «Рому». В первых же матчах за «волков» бывший форвард «Ростова» начал демонстрировать свой бомбардирский уровень.

Журналисты Gazzetta dello Sport выпустили материал, посвященный 26-летнему игроку. Статья вышла под заголовком: «Шомуродов - это узбекский Месси».

Элдор принял участие в одном официальном и двух контрольных матчах римского коллектива. Нападающий отметился в этих встречах тремя забитыми мячами.

Контракт бомбардира с «Ромой» рассчитан до конца июня 2026 года.