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Италия. Серия А

Экс-форварда «Ростова» Шомуродова начали сравнивать с Месси

20 Августа 2021 • 11:15 Комментировать
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В Италии восхищаются талантом нападающего Элдора Шомуродова, перебравшегося в летнее трансферное окно из «Дженоа» в «Рому». В первых же матчах за «волков» бывший форвард «Ростова» начал демонстрировать свой бомбардирский уровень.

Журналисты Gazzetta dello Sport выпустили материал, посвященный 26-летнему игроку. Статья вышла под заголовком: «Шомуродов - это узбекский Месси».

Элдор принял участие в одном официальном и двух контрольных матчах римского коллектива. Нападающий отметился в этих встречах тремя забитыми мячами.

Контракт бомбардира с «Ромой» рассчитан до конца июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Элдор Шомуродов
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