Пьянич может стать одноклубником Кокорина

В Италии появился еще один претендент на боснийского полузащитника Миралема Пьянича. В услугах хавбека заинтересована «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин.

По информации Calciomercato, флорентийский клуб намерен побороться с туринским «Ювентусом» за игрока. «Фиалки» уже вступили в переговоры с «сине-гранатовыми» и сделали запрос по боснийцу.

Что касается самого Пьянича, то он предпочитает вернуться в «старую синьору», за которую выступал до переезда на «Камп Ноу». Ради этого трансфера полузащитник согласился на понижение заработной платы.