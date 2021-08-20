Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 129 Комментарии
Италия. Серия А

Пьянич может стать одноклубником Кокорина

20 Августа 2021 • 10:13 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

В Италии появился еще один претендент на боснийского полузащитника Миралема Пьянича. В услугах хавбека заинтересована «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин.

По информации Calciomercato, флорентийский клуб намерен побороться с туринским «Ювентусом» за игрока. «Фиалки» уже вступили в переговоры с «сине-гранатовыми» и сделали запрос по боснийцу.

Что касается самого Пьянича, то он предпочитает вернуться в «старую синьору», за которую выступал до переезда на «Камп Ноу». Ради этого трансфера полузащитник согласился на понижение заработной платы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Августа
11:15 · Италия. Серия А
Экс-форварда «Ростова» Шомуродова начали сравнивать с Месси
10:13 · Италия. Серия А
Пьянич может стать одноклубником Кокорина
10:12 · Италия. Серия А
Торсби близок к переходу в «Аталанту» слухи
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заинтересован в подписании лидера «Лацио» слухи
08:12 · Германия. Бундеслига
Бывший игрок ЦСКА может перебраться в «Венецию» слухи
00:53 · Италия. Серия А
Песселья вернулся в «Бетис» официально
00:21 · Италия. Серия А
Бекао может перейти в «Торино»
00:15 · Италия. Серия А
Шомуродов: «Есть проблемы в общении с Моуринью» 1
19 Августа
23:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продлил Бакайоко, чтобы отдать его в аренду
23:08 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет выручить с продажи Жиго не менее 5 миллионов евро
22:48 · Италия. Серия А
Шомуродов забил первый гол за «Рому»
22:30 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины»: «Ювентус» украл Кьезу 1
21:54 · Италия. Серия А
«Наполи» презентовал форму от Армани
21:39 · Италия. Серия А
Президент «Аталанты» рассказал об обстоятельствах продажи Гомеса
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Рома» вступила в борьбу за Торрейру
Все новости
Рекомендуем
 