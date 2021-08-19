Коммиссо: «Я предложил Влаховичу самый большой контракт в истории «Фиорентины»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо рассказал, что предложил сербскому нападающему клуба Душану Влаховичу наибольший контракт в истории флорентийцев.

«Я никогда бы не выставил Влаховича на трансфер. Я предложил ему самый большой контракт в истории клуба. Поэтому, ему следует подписать его, а о переходе куда-то ещё поговорим в следующем году», - сказал Коммиссо в интервью TGR RAI Toscana.

Как известно, Душана Влаховича активно связывают с уходом из «Фиорентины». Ранее сообщалось, что за футболиста просят не менее сотни миллионов евро. Игроком интересуются мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити».