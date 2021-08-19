Пьянич хочет покинуть «Барселону» этим летом

Боснийский хавбек Миралем Пьянич близок к расставанию с каталонской «Барселоной» в текущее транферное окно, об этом пишет в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Журналист утверждает, что опытный футболист желает вернуться в туринский «Ювентус». Пьянич открыт к переговорам и ждет предложений от «старой синьоры». Представитель боснийца уже отправился в Италию для проведения переговоров.

Миралем выступал за туринский гранд с 2016 по 2020 год, после чего перебрался на «Камп Ноу». В «Барселоне» он не смог проявить себя, появляясь на поле преимущественно со скамейки запасных.

В минувшем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 19 матчей и получил желтую карточку.