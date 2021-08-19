Бразильский защитник Жуан Жезус, находившийся в статусе свободного агента после ухода из «Ромы», трудоустроился в другом итальянском коллективе.

Новым местом работы 30-летнего футболиста стал «Наполи». Как информирует пресс-служба клуба, Жезус подписал с неаполитанцами однолетнее соглашение с опцией пролонгации на один сезон.

Напомним, что Жуан защищал цвета «Ромы» на протяжении последних пяти сезонов. В составе римской команды бразилец провел 102 поединка, записав на свой счет гол и результативный пас.

В стартовом туре чемпионата Италии «Наполи» на домашнем стадионе примет «Венецию». Игра состоится в воскресенье, 22 августа.