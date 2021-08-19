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Италия. Серия А

«Ювентус» выставит на трансфер американского полузащитника

19 Августа 2021 • 10:04 Комментировать (5)
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Американский хавбек Уэстон Маккенни близок к уходу из туринского «Ювентуса». Об этом на своем сайте сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Старая синьора» намерена расстаться с игроком из-за подписания Мануэля Локателли. У туринского клуба уже есть несколько предложений по игроку из других европейских чемпионатов.

Маккенни перешел в итальянский гранд из гельзенкирхенского «Шальке» за 18,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

22-летний полузащитник провел 34 матча в минувшем розыгрыше Серии А, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
19 Августа 2021 в 10:58
Руководству Юве следует тише обсуждать трансферы сидя в кабинках в туалете, ибо похоже в соседних постоянно сидят Ди Марцио, Скира, Романо и т.д
Sergo
19 Августа 2021 в 10:41
Он явно лучше Ремзи, так что я бы лучше от второго избавился. К тому же нельзя сравнивать по игровому функционалу Маккенни и Локателли, т.к. первый по сути опорник, а второй таковым никак не является, и таким образом в опорной зоне будет прореха по наличию номинальной позиции, т.к. Хедиры и Мать его Уиди в команде уже нет...
Ale10JUFC
19 Августа 2021 в 11:25
Они продать или даже подарить Ремзи никому не смогут, а молодого, перспективного и уже сечас хорошо играющего Маккени продадут на раз. Та же история с Демиралом, 30 летний Ругани привозила в команде а молодой цепкий и мощный Демирал уехал в дешевую аренду, в итоге когда Кьеллини сломается в очередной раз то на скамейке будет Ругани (фейс палм). Еще и Драгушина отдавать собираются.
Sergo
19 Августа 2021 в 11:36
Это, да!
Ale10JUFC
19 Августа 2021 в 10:27
Совсем что ли поплыла кукуха у руководства ? Единственный в составе полузащитник который и забивает и отбирает и прессингует и убегает , сбалансированный и атлетичный полузащитник , такого типажа сейчас на пальцах пересчитать полузащитников. Да он не прям топ, но то что такого в Юве давно не было и сейчас кроме него нет это точно. Лучше уж Рабьо продать.
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