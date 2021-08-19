«Ювентус» выставит на трансфер американского полузащитника

Американский хавбек Уэстон Маккенни близок к уходу из туринского «Ювентуса». Об этом на своем сайте сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Старая синьора» намерена расстаться с игроком из-за подписания Мануэля Локателли. У туринского клуба уже есть несколько предложений по игроку из других европейских чемпионатов.

Маккенни перешел в итальянский гранд из гельзенкирхенского «Шальке» за 18,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

22-летний полузащитник провел 34 матча в минувшем розыгрыше Серии А, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.