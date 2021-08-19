В «Фиорентине» назвали сумму, за какую продадут Влаховича

Сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович пользуется спросом на трансферном рынке. В подписании 21-летнего исполнителя заинтересованы мадридский «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». О возможном уходе игрока высказался президент «фиалок» Рокко Комиссо.

«Мне бы хотелось сохранить Душана на следующий сезон, однако если мы получим предложение в размере 100 миллионов евро, я подумаю», - передает слова руководителя Ansa.

Влахович был одним из ведущих футболистов флорентийского коллектива в минувшем сезоне. Душан принял участие в 37 поединках Серии А, записав на свой счет 21 гол и три результативных паса.