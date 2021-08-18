Президент «Фиорентины» хочет удержать Влаховича

Президент флорентийской «Фиорентины» Рокко Коммиссо признал, что хотел бы удержать в рядах своего клуба сербского нападающего Душана Влаховича.

«Я с самого начала распространения слухов говорил, что хочу удержать Влаховича в клубе. Я говорил с ним на днях, и думаю, что он хочет остаться», - сказал Коммиссо в интервью Radio Bruno.

Напомним, Душан Влахович явялется одной из центральных фигур текущего трансферного периода. За игрока борьбу в настоящее время ведут мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне серб отыграл за «фиалок» 37 поединков в Серии А, отметившись 21 голом при трёх результативных передачах.