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Италия. Серия А

Президент «Фиорентины» хочет удержать Влаховича

18 Августа 2021 • 22:44 Комментировать
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Президент флорентийской «Фиорентины» Рокко Коммиссо признал, что хотел бы удержать в рядах своего клуба сербского нападающего Душана Влаховича.

«Я с самого начала распространения слухов говорил, что хочу удержать Влаховича в клубе. Я говорил с ним на днях, и думаю, что он хочет остаться», - сказал Коммиссо в интервью Radio Bruno.

Напомним, Душан Влахович явялется одной из центральных фигур текущего трансферного периода. За игрока борьбу в настоящее время ведут мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне серб отыграл за «фиалок» 37 поединков в Серии А, отметившись 21 голом при трёх результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фиорентина Манчестер Сити Душан Влахович Рокко Коммиссо
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