Защитник «Наполи» перейдёт в «Олимпиакос»

Защитник «Наполи» Костас Манолас продолжит карьеру в «Олимпиакосе», сообщает в «Твиттере» журналист Никола Скира.

По его информации, греческий клуб и футболист уже согласовали условия личного контракта. Осталось только добиться одобрения руководства неаполитанцев — соглашение игрока истекает в 2024 году. Если переход в итоге состоится, то 30-летний защитник подпишет с «Олимпиакосом» контракт на пять лет с зарплатой в 2,1 миллиона евро в год.

Манолас перешел в «Наполи» из «Ромы» в 2019 году. В течение двух сезонов в неаполитанском клубе он провел 68 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.