Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 201 Комментарии
Италия. Серия А

Вратарь «Интера» получил травму крестообразных связок

18 Августа 2021 • 20:50 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

У бразильского голкипера миланского «Интера» Габриэля Брасао разрыв крестообразных связок колена правой ноги. Об этом сообщила пресс-служба «нерадзурри».

Сообщается, что инцидент с повреждением случился в понедельник на тренировке, а сегодня медицинские обследования показали худший сценарий – игроку потребуется операция.

Вратарю в октябре этого года исполнится лишь 21 год. Его связывали с переходом в команду итальянской Серии Б «Козенцой» на правах аренды. Прошлые сезоны бразилец провел в арендах в испанских «Альбасете» и «Реале» Овьедо.

По самым неутешительным прогнозам игрок последнего рубежа «Интера» будет вне игры на протяжении шести месяцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Альбасете Реал Овьедо Козенца Габриэль Брасао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется вингером «Наполи»
21:38 · Италия. Серия А
Локателли: «Ювентус» – мечта, ставшая реальностью» 1
21:13 · Италия. Серия А
Миленкович продлит контракт с «Фиорентиной»
20:51 · Италия. Серия А
Защитник «Наполи» перейдёт в «Олимпиакос»
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вслед за «Вест Хэмом» отказался от трансфера Миленковича
20:50 · Италия. Серия А
Вратарь «Интера» получил травму крестообразных связок
20:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» огласил о трансфере Локателли 3 официально
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» активизировал переговоры с Влаховичем слухи
18:46 · Италия. Серия А
​Наингголан: «В «Кальяри» меня предали»
18:19 · Италия. Серия А
Берарди хочет покинуть «Сассуоло»
17:35 · Италия. Серия А
«Барселона» хотела обменять Дембеле на Кулушевски 1
17:00 · Италия. Серия А
Мартинес подпишет новый контракт с «Интером»
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» продолжает следить за Иско
16:02 · Италия. Серия А
Педро может сменить «Рому» на «Лацио»
15:59 · Италия. Серия А
​«Рома» представила гостевой комплект формы видео
Все новости
Рекомендуем
 