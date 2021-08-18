Вратарь «Интера» получил травму крестообразных связок

У бразильского голкипера миланского «Интера» Габриэля Брасао разрыв крестообразных связок колена правой ноги. Об этом сообщила пресс-служба «нерадзурри».

Сообщается, что инцидент с повреждением случился в понедельник на тренировке, а сегодня медицинские обследования показали худший сценарий – игроку потребуется операция.

Вратарю в октябре этого года исполнится лишь 21 год. Его связывали с переходом в команду итальянской Серии Б «Козенцой» на правах аренды. Прошлые сезоны бразилец провел в арендах в испанских «Альбасете» и «Реале» Овьедо.

По самым неутешительным прогнозам игрок последнего рубежа «Интера» будет вне игры на протяжении шести месяцев.