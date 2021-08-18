​Наингголан: «В «Кальяри» меня предали»

Раджа Наингголан подписал контракт с «Антверпеном», хотя хотел остаться в «Кальяри». После расторжения контракта с «Интером» казалось, что у Наингголана не будет проблем с подписанием полноценного соглашения с «Кальяри» после срока аренды, но всё пошло не так.

«Кальяри» был моим приоритетом, я отказался от больших денег ради них, но… Президент Томмазо Джулини и спортивный директор Стефано Капозукка узнав, чего я хочу, исчезли. Они бросили меня.

Год назад «Кальяри» увеличил затраты, стремясь получить футболистов с именем, но затем их ресурсы иссякли. Они предали меня, я очень разочарован. Я отказался от многого, чтобы носить футболку «Кальяри», но они на меня не рассчитывали. Они думали, что я в любом случае вернусь», - рассказал Наингголан газете Unione Sarda.