Реакция тренера «Аталанты» Гасперини на обвинения Гомеса в попытке избиения

Сегодня, 18 августа, в СМИ были опубликованы детали конфликта бывшего футболиста «Аталанта» Алехандро Гомеса с наставником команды Джан Пьеро Гасперини. Игрок заявил, что покинул клуб из-за физической агрессии со стороны тренера.

На слова Гомеса отреагировал Гасперини, заявивший в интервью Gazzetta dello Sport следующее: «То, что творил Гомес на поле, было неприемлемым для меня и команды. Агрессия была с его стороны, а не моей. Реальная причина его ухода - неуважение к руководству».

Алехандро покинул бергамасков зимой 2021 года. В настоящий момент аргентинский игрок выступает за «Севилью».