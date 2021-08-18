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Италия. Серия А

Реакция тренера «Аталанты» Гасперини на обвинения Гомеса в попытке избиения

18 Августа 2021 • 13:30 Комментировать
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Сегодня, 18 августа, в СМИ были опубликованы детали конфликта бывшего футболиста «Аталанта» Алехандро Гомеса с наставником команды Джан Пьеро Гасперини. Игрок заявил, что покинул клуб из-за физической агрессии со стороны тренера.

На слова Гомеса отреагировал Гасперини, заявивший в интервью Gazzetta dello Sport следующее: «То, что творил Гомес на поле, было неприемлемым для меня и команды. Агрессия была с его стороны, а не моей. Реальная причина его ухода - неуважение к руководству».

Алехандро покинул бергамасков зимой 2021 года. В настоящий момент аргентинский игрок выступает за «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алехандро Гомес
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