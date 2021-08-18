Локателли прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Хавбек «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с «Ювентусом». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте «старой синьоры».

Ранее сообщалось, что туринский клуб подпишет с Локателли пятилетнее соглашение, а сумма трансфера составит порядка 35 миллионов евро.

Напомним, что Мануэль является триумфатором чемпионата Европы - 2020 в составе сборной Италии.

За «Сассуоло» полузащитник выступал с лета 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 34 встречи в Серии А, забил четыре гола и отдал два ассиста.