Гомес рассказал, что покинул «Аталанту» из-за нападения Гасперини

Стали известны детали конфликта между наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и уже бывшим футболистом команды Алехандро Гомесом. О причинах ухода из клуба рассказал аргентинский полузащитник в беседе с представителями СМИ. Об этом пишет Goal.

Гомес поведал, что причиной конфликта стало то, что он ослушался установки тренера во время матча ЛЧ против «Митьюлланда». По словам аргентинца, Гасперини дал указание игроку сменить позицию на поле, однако Алехандро проигнорировал установку специалиста.

В перерыве встречи, по словам Гомеса, разгневанный тренер проявил в его сторону физическую агрессию. После этого случая аргентинец принял решение об уходе.

В настоящий момент Алехандро выступает в Испании за «Севилью».