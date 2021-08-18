Роналду открыл клинику по пересадке волос

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, выступающий в Италии за туринский «Ювентус», вместе с компанией Insparya открыл клинику по пересадке волос. Клиника будет работать в испанском городе Марбелья.

Пациентов будут принимать 100 специалистов в 15 отдельных кабинетах. Стоимость операций варьируется от 4,6 до 8,2 тысячи евро. По времени операция будет занимать порядка шести часов.

По оценке Forbes, стоимость бизнеса оставляет 100 миллионов евро.

Контракт Криштиану со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года. Ранее появилась информация, что 36-летний португалец может вернуться в АПЛ.