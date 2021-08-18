Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Италия. Серия А

Роналду открыл клинику по пересадке волос

18 Августа 2021 • 09:28 Комментировать (5)
1000 рублей бесплатная ставка

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, выступающий в Италии за туринский «Ювентус», вместе с компанией Insparya открыл клинику по пересадке волос. Клиника будет работать в испанском городе Марбелья.

Пациентов будут принимать 100 специалистов в 15 отдельных кабинетах. Стоимость операций варьируется от 4,6 до 8,2 тысячи евро. По времени операция будет занимать порядка шести часов.

По оценке Forbes, стоимость бизнеса оставляет 100 миллионов евро.

Контракт Криштиану со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022 года. Ранее появилась информация, что 36-летний португалец может вернуться в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Klimenko-Sergey
18 Августа 2021 в 10:07
Кьеллини - скидка 50%
Гвардиола - 25%
Зидан - 75%
...
Коллина - бесплатно
FORZAYOU
18 Августа 2021 в 10:45
Ян Коллер и Яп Стам - секьюрити клиники)
Kar.k4rych
18 Августа 2021 в 10:51
Конте их шеф!
Kar.k4rych
18 Августа 2021 в 09:43
Клинику назвали "Босый череп"?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделал выбор между Кейном и Роналду 2
10:04 · Италия. Серия А
Гомес рассказал, что покинул «Аталанту» из-за нападения Гасперини 1
09:28 · Италия. Серия А
Роналду открыл клинику по пересадке волос 5
09:08 · Италия. Серия А
Видаль отказался переходить в клуб Бекхэма
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать полузащитника «Челси»
00:49 · Италия. Серия А
Инсинье тренируется отдельно от общей группы
00:24 · Германия. Бундеслига
Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии слухи
17 Августа
23:42 · Италия. Серия А
Кайо Жорже рассказал, почему будет носить номер «21» на спине
22:49 · Италия. Серия А
Последствия травмы Хатебура нарушают планы «Аталанты»
22:37 · Италия. Серия А
Роналду нарушил молчание по поводу своего будущего 5
22:02 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Аталанты»: «Нам тоже предлагали Влашича»
21:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлит контракт с Бернардески 3
21:02 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» должен профинансировать трансферы клуба до утра пятницы
20:50 · Россия. Премьер-лига
Влашич не интересен «Наполи»
20:44 · Италия. Серия А
Томори прокомментировал переход Абрахама в «Рому»
Все новости
Рекомендуем
 