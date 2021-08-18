Видаль отказался переходить в клуб Бекхэма

ФК «Интер Майами», совладельцем которого является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм, попытался оформить трансфер чилийского хавбека Артуро Видаля, ныне играющего в Серии А за миланский «Интер».

Как сообщает tuttomercatoweb, чилиец получил предложение, однако моментально ответил отказом. Игрок не хочет переезжать в МЛС и намерен продолжить выступления в футболке «нерадзурри».

По итогам прошлого сезона Артуро вместе с «Интером» стал чемпионом Серии А, прервав гегемонию туринского «Ювентуса».

Действующее трудовое соглашение 34-летнего чилийца с клубом рассчитано до середины 2022 года.