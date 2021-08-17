Томори прокомментировал переход Абрахама в «Рому»

Защитник «Милана» Фикайо Томори посредством публикации в своем аккаунте «Инстаграма» прокомментировал переход своего бывшего одноклубника по лондонскому «Чесли» Тэмми Абрахама в римскую «Рому».

«Мы не можем находиться далеко друг от друга. Путешествие продолжается, брат, я рад за тебя. Но теперь мы противники!» - написал Томори в социальной сети.

О переходе Тэмми Абрахама в «Рому» стало известно сегодня. Англичанин подписал с клубом из столицы Италии пятилетнее соглашение. У «Челси» будет возможность обратного выкупа футболиста за 87 миллионов евро, однако такой шанс появится у «синих» только по окончанию сезона 2022/23.