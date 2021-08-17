Кассано – о Жоржиньо: «Он – исключительная личность»

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано рассказал, как встретил своего соотечественника Жоржиньо на отдыхе и поделился своим мнением об игроке лондонского «Челси».

«Я был в Форментере с семьей, и вдруг услышал: «Антонио, ты хорош!», я обернулся, и спросил, кто это был, он снял солнцезащитные очки, оказалось, это был Жоржиньо!» - рассказал Кассано Кристиану Вьери на канале Bobo TV в Twitch.

«Я сказал ему: «представляешь, каков будет скандал, если «Золотой мяч» вручат тебе, а не Месси?» Он согласился, подтвердив, что Лионель должен выигрывать «Золотой мяч» каждый раз.

«Сейчас мне ещё больше импонирует Жоржиньо. Он – исключительная личность, он очень интеллигентный и вежливый», - добавил Кассано.

Напомним, Жоржиньо в минувшем сезоне в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Италии летом добыл трофей чемпионата Европы.