Душан Влахович близок к тому, чтобы стать футболистом «Атлетико». Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Calcio Mercato Даниэле Лонго. По его данным, эта сделка может принести «Фиорентине» 70 миллионов евро.

Ранее слухи активно связывали Душана Влаховича с «Тоттенхэмом». Лондонцы хотят усилить атаку на фоне возможного ухода Гарри Кейна, хотя они и стремятся сохранить своего лидера.

21-летний Душан Влахович провёл в «Фиорентине» три сезона. За это время сербский нападающий провёл за «фиалок» 85 матчей, в которых отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами на партнёров.