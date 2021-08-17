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Италия. Серия А

​Влахович близок к переходу в «Атлетико» слухи

17 Августа 2021 • 15:08 Комментировать
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Душан Влахович близок к тому, чтобы стать футболистом «Атлетико». Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Calcio Mercato Даниэле Лонго. По его данным, эта сделка может принести «Фиорентине» 70 миллионов евро.

Ранее слухи активно связывали Душана Влаховича с «Тоттенхэмом». Лондонцы хотят усилить атаку на фоне возможного ухода Гарри Кейна, хотя они и стремятся сохранить своего лидера.

21-летний Душан Влахович провёл в «Фиорентине» три сезона. За это время сербский нападающий провёл за «фиалок» 85 матчей, в которых отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами на партнёров.

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Атлетико Мадрид Фиорентина Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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