Поговаривают, что «Ювентус» и Криштиану Роналду ещё могут пойти разными путями этим летом. Появились слухи о возможном возвращении португальца в «Реал», якобы видеть Роналду в своём составе хочет главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Теперь на страницах издания Marca появилась информация касательно позиции «Реала» в вопросе возможного возвращения Криштиану Роналду. По данным источника, мадридский клуб не планирует возвращать португальского форварда. В стане «сливочных» считают, что этот этап позади, и предпочитают смотреть в будущее.

Криштиану Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, а затем перебрался в «Ювентус».