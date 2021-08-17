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Италия. Серия А

​Известна позиция «Реала» в вопросе возможного возвращения Роналду слухи

17 Августа 2021 • 14:54 Комментировать (2)
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Поговаривают, что «Ювентус» и Криштиану Роналду ещё могут пойти разными путями этим летом. Появились слухи о возможном возвращении португальца в «Реал», якобы видеть Роналду в своём составе хочет главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Теперь на страницах издания Marca появилась информация касательно позиции «Реала» в вопросе возможного возвращения Криштиану Роналду. По данным источника, мадридский клуб не планирует возвращать португальского форварда. В стане «сливочных» считают, что этот этап позади, и предпочитают смотреть в будущее.

Криштиану Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, а затем перебрался в «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
17 Августа 2021 в 14:57
Marca опровергла информацию Marca? ))))
Алексей Антоненко
17 Августа 2021 в 15:02

Ага)

Ну, особого противоречия нет)

Там было, что Анчелотти хочет вернуть Роналду и попросил клуб, а тут - позиция клуба.

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