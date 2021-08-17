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Италия. Серия А

Жуан, которым интересовались клубы РПЛ, переходит в «Наполи»

17 Августа 2021 • 11:53 Комментировать
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Бывший защитник столичной «Ромы» Жуан, получивший этим летом статус свободного агента, может перебраться в другой итальянский коллектив. По сведениям Sky Sport Italia, в услугах 30-летнего исполнителя заинтересован «Наполи».

Стоит напомнить, что в зимнее трансферное окно был интерес к бразильскому защитнику со стороны нескольких российских клубов. Подписать Жуана хотели казанский «Рубин», московский «Локомотив» и «Краснодар».

Бразилец выступал в составе «Ромы» с 2016 года. В прошлом сезоне защитник редко проходил в состав столичной команды, проведя лишь пять поединков в Серии А.

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Наполи Жуан Трансферы футбола - лето 2021
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