«Наполи» заинтересовался экс-защитником «Арсенала»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи пользуется спросом среди итальянских клубов.

По сообщениям портала TuttoMercatoWeb, подписать опытного немецкого футболиста хочет «Наполи». В составе неаполитанцев он может заменить Калиду Кулибали, которого сватают во французский «ПСЖ».

Ранее об интересе к Мустафи заявил еще один представитель Серии А - генуэзский «Дженоа». Клуб предложил Шкодрану контракт на четыре года.

В настоящий момент 29-летний защитник пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы был гельзенкирхенский «Шальке».