Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду находится в сфере интересов своего бывшего клуба - мадридского «Реала». Об этом рапортует на своих страницах газета Marca.

Источник отмечает, что наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти заинтересован в возвращении 36-летнего португальского голеадора на «Сантьяго Бернабеу». Тренер уже попросил руководство «сливочных» поработать над этим трансфером.

Впрочем, первоочередной целью владельцев «Реала» является другой звездный нападающий - Килиан Мбаппе. Мадридцы могут подписать его до конца августа.

Ранее стало известно об интересе к Роналду со стороны одного из английских грандов.