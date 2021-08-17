Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Италия. Серия А

Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал»

17 Августа 2021 • 09:42 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду находится в сфере интересов своего бывшего клуба - мадридского «Реала». Об этом рапортует на своих страницах газета Marca.

Источник отмечает, что наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти заинтересован в возвращении 36-летнего португальского голеадора на «Сантьяго Бернабеу». Тренер уже попросил руководство «сливочных» поработать над этим трансфером.

Впрочем, первоочередной целью владельцев «Реала» является другой звездный нападающий - Килиан Мбаппе. Мадридцы могут подписать его до конца августа.

Ранее стало известно об интересе к Роналду со стороны одного из английских грандов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Криштиану Роналду Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
09:48 · Россия. Премьер-лига
Названа причина срыва трансфера Инсинье в «Зенит»
09:42 · Италия. Серия А
Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб проявляет интерес к Инсинье
08:22 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не станет подписывать Роналду этим летом
00:52 · Англия. Премьер-лига
О переходе Абрахама в «Рому» будет официально объявлено в ближайшее время
00:21 · Италия. Серия А
Журналист, первым сообщивший о переходе Роналду в «Ювентус», анонсировал «сенсационную новость»
16 Августа
23:17 · Россия. Премьер-лига
«Торино» проявляет интерес к Жиго эксклюзив
22:43 · Италия. Серия А
Флоренци станет игроком «Милана»
18:50 · Италия. Серия А
Моуринью: «Обожаю прессу, очень скучал» 1
18:05 · Италия. Серия А
Трансляции Серии А и Кубка Италии по футболу – в приложении и на сайте BetBoom!
12:49 · Италия. Серия А
Йович может продолжить карьеру в «Интере»
12:15 · Италия. Серия А
Известны детали перехода Супряги в клуб Серии А
12:05 · Италия. Серия А
«Аталанта» хочет сохранить Сапату, которым интересуется «Интер»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл усиление в Серии А
Все новости
Рекомендуем
 