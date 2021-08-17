«ПСЖ» не станет подписывать Роналду этим летом

Французский «ПСЖ» не станет бороться за португальского бомбардира Криштиану Роналду этим летом, об этом рапортует инсайдер Лоик Танзи.

Журналист отмечает, что парижский гранд не собирается делать предложение 36-летнему португальцу, даже если клуб покинет Килиан Мбаппе. Форварда может подписать мадридский «Реал». Ради этого перехода Мбаппе отказался от нового соглашения с парижанами.

Ранее появилась информация, что КриРо может вернуться в английскую Премьер-лигу. Агент Жорже Мендеш, представляющий его интересы, вступил в переговоры с «Манчестер Сити».

Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.