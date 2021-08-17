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Италия. Серия А

«ПСЖ» не станет подписывать Роналду этим летом

17 Августа 2021 • 08:22 Комментировать
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Французский «ПСЖ» не станет бороться за португальского бомбардира Криштиану Роналду этим летом, об этом рапортует инсайдер Лоик Танзи.

Журналист отмечает, что парижский гранд не собирается делать предложение 36-летнему португальцу, даже если клуб покинет Килиан Мбаппе. Форварда может подписать мадридский «Реал». Ради этого перехода Мбаппе отказался от нового соглашения с парижанами.

Ранее появилась информация, что КриРо может вернуться в английскую Премьер-лигу. Агент Жорже Мендеш, представляющий его интересы, вступил в переговоры с «Манчестер Сити».

Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

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Криштиану Роналду ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
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