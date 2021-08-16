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Италия. Серия А

Моуринью: «Обожаю прессу, очень скучал»

16 Августа 2021 • 18:50 Комментировать (1)
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал интервью клубной пресс-службе и сделал на этот счёт публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Я улыбаюсь, потому что у меня был рекорд – 40 дней без интервью. Это было удивительное время, когда я сосредоточился только на работе и забыл о своих друзьях из прессы. А сегодня я дал интервью пресс-службе «Ромы», и вы сможете увидеть его завтра. Честно говоря, там ничего интересного. Обожаю прессу, очень скучал по ней», - написал Моуринью.

Первый официальный матч под руководством Жозе Моуринью «Рома» проведёт 19 августа в Лиге конференций. Соперником команды будет «Трабзонспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Августа 2021 в 19:18
ох чую зажжет )))) прикольный ОН )) МАУР )) он уже дает понять что будет шоу )) Рому вычеркиваю из ставок ))
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