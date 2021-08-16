Известны детали перехода Супряги в клуб Серии А

Украинский форвард Владислав Супряга с каждым днем все ближе к переходу в генуэзскую «Сампдорию». По сообщениям Calciomercato, руководство итальянского клуба арендует нападающего у киевского «Динамо» за миллион евро. Контракт будет рассчитан на один год.

Отмечается, что в соглашении будет прописан пункт о праве выкупа 21-летнего футболиста за 7,5 миллиона евро. Трансфер оформят в ближайшие дни.

Супряга перебрался в «Динамо» из «Днепра-1» летом 2018 года, подписав пятилетний договор.

В прошлом сезоне УПЛ Владислав провел 17 матчей, забил два гола и сделал результативную передачу.