«Лацио» хочет купить нападающего «Фиорентины»

Испанский форвард Хосе Кальехон, выступающий в Серии А за «Фиорентину», может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, в трансфере 34-летнего футболиста заинтересован римский «Лацио». Наставник «орлов» Маурицио Сарри лично настаивает на приглашении Кальехона.

Трудовое соглашение испанца с флорентийским клубом истекает летом следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше Серии А Кальехон провел 20 поединков, отметившись голевой передачей.