Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 203 Комментарии
Италия. Серия А

«Лацио» хочет купить нападающего «Фиорентины»

16 Августа 2021 • 10:13 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Испанский форвард Хосе Кальехон, выступающий в Серии А за «Фиорентину», может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, в трансфере 34-летнего футболиста заинтересован римский «Лацио». Наставник «орлов» Маурицио Сарри лично настаивает на приглашении Кальехона.

Трудовое соглашение испанца с флорентийским клубом истекает летом следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше Серии А Кальехон провел 20 поединков, отметившись голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Хосе Кальехон Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
10:13 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет купить нападающего «Фиорентины»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - фаворит в борьбе за Миленковича
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к подписанию Влаховича 1
15 Августа
17:42 · Италия. Серия А
Фанаты «Интера» испортили граффити с изображением Лукаку фото
15:44 · Италия. Серия А
​«Начинается настоящий футбол»: Моуринью предвкушает старт сезона
15:37 · Италия. Серия А
​Жиру дал комментарий после дубля в товарищеском матче
15:24 · Англия. Премьер-лига
​Абрахам прибыл в Рим для завершения трансфера в «Рому» 1
13:49 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку обратился к фанатам «Интера» после перехода в «Челси» 3
12:59 · Италия. Серия А
​Джеко поделился эмоциями после перехода в «Интер»
12:24 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сохранит право обратного выкупа Абрахама
00:51 · Италия. Серия А
Абрахам завтра пройдет медосмотр перед переходом в «Рому»
00:10 · Италия. Серия А
Песселья: «Моё будущее зависит от «Фиорентины»
14 Августа
23:42 · Голландия. Эредивизие
Дюмфрис – игрок «Интера» официально
23:12 · Италия. Серия А
Д’Аверса: «Возвращаюсь в клуб, где был в качестве игрока»
21:35 · Италия. Серия А
«Интер» в контрольном матче разгромил киевское «Динамо»
Все новости
Рекомендуем
 