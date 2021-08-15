​«Начинается настоящий футбол»: Моуринью предвкушает старт сезона

Жозе Моуринью сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме» после домашнего товарищеского матча «Ромы» против клуба «Раджа Касабланка», завершившегося в субботу со счётом 5:0.

«Первый день дома. Дом есть дом, и было здорово почувствовать страсть и любовь замечательных фанатов «Ромы». Теперь начинается настоящий футбол, и мы с нетерпением ждём его», - написал Моуринью, предвкушая старт сезона.

Первый официальный матч в сезоне 2021/2022 «Рома» проведёт уже в четверг, 19 августа. В этот день команда Жозе Моуринью в Лиге конференций сыграет на выезде против турецкого «Трабзонспора».