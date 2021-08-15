​Жиру дал комментарий после дубля в товарищеском матче

Новичок «Милана» Оливье Жиру оформил дубль в товарищеском матче против «Панатинаикоса», принеся своей команде победу со счётом 2:1. После игры француз дал комментарий для итальянского Sky.

«Я очень счастлив. Сегодняшний матч получился для меня очень хорошим, ведь я забил два гола. Спасибо ребятам за голевые передачи. Мы могли забить больше, я, например, попал в штангу. С каждой игрой мы становимся лучше, создавая всё больше моментов. Жаль, что пропустили, но я доволен игрой.

Я не думаю, что количество нападающих важно. Главное – желание хорошо играть вместе и создавать моменты. Мы очень хорошо понимаем друг друга на поле. У меня отличные отношения со всеми партнёрами», - сказал Жиру.