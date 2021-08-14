«Ювентус» перенёс встречу с агентом Дибалы

Туринский «Ювентус» перенёс встречу с агентом аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

На встрече агента футболиста и представителей клуба, изначально запланированной на сегодня, должны были начаться переговоры о продлении контракта Дибалы с клубом. Однако встречу перенесли на срок до конца месяца. Новая точная дата пока не определена.

Пауло Дибала выступает за «старую синьору» с 2015 года. В сезоне 2019/20 футболиста признали лучшим в итальянской Серии А. Старое соглашение, подписанное аргентинцем в 2017, истекает через год.