Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 160 Комментарии
Италия. Серия А

«Ювентус» перенёс встречу с агентом Дибалы

14 Августа 2021 • 18:51 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Туринский «Ювентус» перенёс встречу с агентом аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

На встрече агента футболиста и представителей клуба, изначально запланированной на сегодня, должны были начаться переговоры о продлении контракта Дибалы с клубом. Однако встречу перенесли на срок до конца месяца. Новая точная дата пока не определена.

Пауло Дибала выступает за «старую синьору» с 2015 года. В сезоне 2019/20 футболиста признали лучшим в итальянской Серии А. Старое соглашение, подписанное аргентинцем в 2017, истекает через год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
PoliticExpert
14 Августа 2021 в 19:03
Интересно когда же уже закончится эта тягомотина
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Августа
18:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» перенёс встречу с агентом Дибалы 1
18:30 · Италия. Серия А
Бруну Алвеш – о Роналду: «Думаю, он останется в «Ювентусе»
17:52 · Италия. Серия А
Де Росси: «Когда-то я буду тренировать «Рому»
17:10 · Англия. Премьер-лига
Ромеро: «Думаю, Гасперини – лучший тренер, под руководством которого я играл»
13:46 · Италия. Серия А
Ди Мария: «Роналду наверняка хочет оказаться в «ПСЖ» 6
11:13 · Италия. Серия А
В «Монако» отреагировали на слухи о подписании Роналду 3
11:06 · Италия. Серия А
Дибала выдвинул условие «Ювентусу» по новому контракту
10:15 · Италия. Серия А
Клубы Серии А интересуются украинским нападающим 2
09:59 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готовит очередной громкий трансфер 6
00:11 · Италия. Кубок
«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Козенцу» 1
13 Августа
23:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» связался с агентом Влаховича слухи
23:11 · Италия. Серия А
«Милан» планирует подписать Кандреву слухи
22:39 · Италия. Серия А
«Фиорентина» намерена продлить контракт с Влаховичем
21:57 · Италия. Серия А
Кокорин на скамейке запасных в матче Кубка Италии
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен увеличить предложение по Дамсгору
Все новости
Рекомендуем
 