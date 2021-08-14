Де Росси: «Когда-то я буду тренировать «Рому»

Известный в прошлом футболист, бывший полузащитник римской «Ромы» Даниэле де Росси рассказал о своих планах на будущее в интервью Sportweek.

Ранее экс-футболист покинул тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии после победы с командой на летнем чемпионате Европы.

«Решение об уходе из сборной было тяжёлым. Я всегда буду в долгу перед национальной командой. Но ясно одно – я хочу быть тренером. И это может показаться немного странным, ведь мне всего 38. Конечно, однажды я хотел бы стать тренером «Ромы». Думаю, это случится когда-нибудь», - сказал де Росси.

Даниэле де Росси выступал за «Рому» в период с 2002 по 2019 год. Всего за столичный клуб футболист провел 459 матчей, забив 43 мяча. Также на счету игрока 117 поединков в футболке итальянской сборной.