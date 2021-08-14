Ди Мария: «Роналду наверняка хочет оказаться в «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария отреагировал на слухи о возможном переходе в парижский клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

«Уверен, что Криштиану хотел бы присоединиться к «ПСЖ». У нас собралась команда невероятного уровня. Звезды сошлись, теперь великие будут играть вместе с лучшими. Наверняка Роналду хотел перейти к нам, но клуб подписал Лео. Так даже лучше», - передает слова аргентинца TyC Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний португальский бомбардир может пополнить ряды «ПСЖ» летом следующего года. Клуб рассматривает Роналду в качестве замены Килиану Мбаппе, которого могут продать в «Реал».