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Италия. Серия А

Ди Мария: «Роналду наверняка хочет оказаться в «ПСЖ»

14 Августа 2021 • 13:46 Комментировать (2)
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Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария отреагировал на слухи о возможном переходе в парижский клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

«Уверен, что Криштиану хотел бы присоединиться к «ПСЖ». У нас собралась команда невероятного уровня. Звезды сошлись, теперь великие будут играть вместе с лучшими. Наверняка Роналду хотел перейти к нам, но клуб подписал Лео. Так даже лучше», - передает слова аргентинца TyC Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний португальский бомбардир может пополнить ряды «ПСЖ» летом следующего года. Клуб рассматривает Роналду в качестве замены Килиану Мбаппе, которого могут продать в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Анхель Ди Мария
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
14 Августа 2021 в 14:43
Сомнительно. Перефразируя одно произведение: когда в команде столько звёзд на лад их дело не пойдёт. Да и зачем подписывать ещё одну " престарелую" звезду? Конечно все может быть. Шейхи они такие шейхи))))
Alex1972
14 Августа 2021 в 14:22
Он давно уже ничего не хочет и не может... Хе..
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