В «Монако» отреагировали на слухи о подписании Роналду

В «Монако» отреагировали на слухи о возможном подписании звездного португальца Криштиану Роналду, выступающего в Серии А за туринский «Ювентус».

«Трансфер Криштиану? У нас совсем другая стратегия, мы не «ПСЖ». Пригласить в «Монако» звездного игрока? Может быть, но не в этом году. Для начала нужно показывать стабильные результаты в Лиге 1 и регулярно выходить в Лигу чемпионов», - сказал гендиректор монегасков Олег Петров в интервью RTL.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду находится в сфере интересов другого французского клуба - «ПСЖ». Боссы парижского гранда рассматривают Криштиану в качестве замены Килиану Мбаппе.